Коммунальщики закончили ремонт труб ГВС на Крауля и Победы

Екатеринбургская теплосетевая компания закончила ремонт двух аварийных участков трубопровода с горячим водоснабжением. Напомним, в ночь на 12 ноября в Екатеринбурге случилось сразу две коммунальных аварии – из-за порыва труб горячая вода вышла на поверхность на улицах Крауля и Победы. Ремонт на аварийных участках шел до вечера 12 ноября, температура теплоносителя была понижена до 50 градусов. К 20.00 теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей на аварийных участках было полностью восстановлено.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.18

Депутат, которого называют покровителем Ольги Глацких, ушел в отпуск вместо голосования по бюджету. / В Екатеринбурге ищут водителя машины, сбившего ребенка и скрывшегося. / «Упрощенка ведёт себя хорошо»: Кулаченко объяснила новый налоговый закон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»