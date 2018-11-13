Директора школы в Екатеринбурге отдали под суд за подлог, с помощью которого она обогатилась на 90 тысяч

Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор 44-летней местной жительнице, которая работала директором школы. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения и подлоге. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, она фиктивно трудоустроила свою родственницу на две должности – лаборантки и уборщицы, причем девушка в школе не появлялась, а зарплаты и премии получала сама директриса. С мая по ноябрь 2016 года женщина успела похитить 90 тысяч бюджетных средств.

Еще во время следствия женщина возместила весь ущерб государству, в итоге суд назначил ей условный срок – 2,5 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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