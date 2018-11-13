Гордума утвердила главу счетной палаты. Решение не было единогласным

Гордума Екатеринбурга утвердила в должности председателя муниципальной счётной палаты единственного кандидата – бывшего силовика Андрея Парунина. Но решение было не единогласным, так как нескольких депутатов удивила безальтернативность выбора.

Андрей Парунин сегодня вновь выступил перед депутатами, кратко пересказал свою биографию и обозначил, какими критериями будет руководствоваться на новом месте работы. Он заявил, что счётная палата не является карательным органом и его деятельность будет направлена больше на предупреждение финансовых нарушений.

«Считаю возможным создание условий, при которых невыгодно совершать коррупционные преступления», – сообщил Парунин. Один из депутатов поинтересовался, сколько коррупционеров было посажено по итогам его проверок в системе МВД. Парунин ответил уклончиво: наказания были, но озвучивать эти случаи неэтично.

Напомним, что кандидатуру Андрея Парунина внёс спикер городской думы Игорь Володин. Других претендентов на пост главы счётной палаты не было.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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