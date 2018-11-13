Более 220 детей эвакуированы из-за пожара в пристрое к школьному спортзалу (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня тушили пожар на школьном объекте. В 14-43 загорелся спортинвентарь в пристрое к отдельно стоящему спортзалу школы на улице 8 Марта в Екатеринбурге.
Информацию об этом подтвердила директор школы №93 Ольга Усова. «У меня учитель физкультуры вел урок у шестого класса. Увидел, что из инвентарной идет дым. Сработали датчики на дым. Мы в рамках мероприятия детей эвакуировали», – рассказала директор школы №93 Ольга Усова.
Пожар в спортзале школы
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в течение 15 минут пожарные ликвидировали открытое горение на площади 15 кв.м. Сейчас они ведут проливку и разборку сгоревшего спортивного инвентаря. На месте работают 32 человека, 7 единиц пожарно-спасательной техники.
Благодаря сработавшей пожарной сигнализации из школы еще до прибытия спасателей эвакуировались 254 человека, в том числе 227 учеников школы. Сейчас школьники вернулись в здание за своими вещали, спортзал проветривают. Данных о пострадавших не поступало. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
Видео с места событий в ближайшее время на нашем канале.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 13.11.18
Живущий в Омске свердловский депутат перешел из одного комитета заксо в другой. / В результате коммунальной аварии на Мельникова подтопило подвал детсада. Детей отправят домой (ФОТО). / Гордума утвердила главу счетной палаты. Решение не было единогласным. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»