Эксперимент «Прогулка в темноте» – зрячие люди прошлись по Вайнера с завязанными глазами (ВИДЕО)

Сегодня около двух десятков екатеринбуржцев прошлись по Вайнера вслепую. Горожане поучаствовали в «прогулке в темноте». Флеш-моб провели, чтобы продемонстрировать способности незрячих людей в городских условиях. В рамках мероприятия участникам надели на глаза повязки. Сопровождающими для них стали слепые проводники и зрячие волонтеры, которые повели горожан по Вайнера.

Эксперимент: «прогулка в темноте»

«Какой-то навык приобретаешь. Когда, допустим, свет перегорает в комнате, и ты понимаешь, что свет не включить и нужно идти таким образом», – поделилась впечатлениями участница флеш-моба Екатерина Подкорытова.

Участники акции прошли по Вайнера от улицы Радищева и почти до проспекта Ленина. На пути колонне попадались ступени, подземные переходы, столбы и скамейки, которые они успешно миновали вслепую. По словам организаторов акции, такая прогулка помогает зрячим людям увидеть мир под другим углом. «Основная цель «прогулок в темноте» в том, чтобы мы поняли, что мы очень сильно себя ограничиваем. Наши способности значительно больше, мир значительно сложнее, чем то, к чему мы привыкли. Я сейчас сильно полагаюсь на то, что вижу. Я вижу здание, я вижу вас. За счет зрения я вижу, на каком расстоянии все находится. А когда у меня визуальная картинка уходит, проходит первый страх – возникает ощущение сильного доверия к миру. И включаются другие чувства, ты начинаешь понимать, что мир воспринимается не только глазами, но и по звукам определяется объем пространства», – рассказывает представитель социального движения «Белая Трость» Татьяна Джемилева.

Комментарии людей, который прошлись по Вайнера вслепую – в видео «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.11.18

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