«Это план выживания!»: депутаты раскритиковали прогноз развития Екатеринбурга

Городские депутаты остались недовольны прогнозом социально-экономического развития Екатеринбурга на 2019-2021 годы, который был предложен аналитиками администрации города. Народных избранников возмутили демографический упадок, рост заболеваемости населения и отсутствие перспектив в строительстве новых школ, дорог и второй ветки метрополитена. Несмотря на это, документ был принят большинством голосов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прогноз развития Екатеринбурга представил думе начальник профильного департамента Алексей Прядеин. Он сообщил, что предполагаемые экономические показатели города в ближайшую трехлетку основаны на прогнозной стоимости нефти (57-63 долларов за баррель). При таких условиях рост потребительских цен составит от 2,5 до 4%, товарооборот достигнет 770 миллиардов рублей, средняя зарплата по Екатеринбургу к концу 2018 года составит 50319 рублей, а концу 2021 года увеличится до 60 тысяч рублей. При этом останется низкий процент безработицы – на уровне 0,4%. Основным эффектом от повышения пенсионного возраста в России чиновник назвал уменьшение дефицита на рынке труда.

Но депутатов больше заинтересовали демографические показатели в прогнозе. Алексей Прядеин объяснил, что снижение рождаемости связано с общим уменьшением количества женщин из поколения 90-х годов, а также тенденцией откладывания рождения первого ребенка. Рост смертности, по словам докладчика, происходит по обратной причине – увеличение жителей пожилого возраста. При этом средняя продолжительность жизни горожанина, по расчетам мэрии, к 2021 году должна составить 76 лет.

Еще больше негодования в думе вызвали цифры по здравоохранению. Елена Дерягина возмутилась тому, что мэрия закладывает в прогнозе увеличение младенческой и материнской смертности. Алексей Прядеин пояснил, что дело в методике расчета: в 2017 году младенческая смертность в Екатеринбурге была ниже многолетних значений, поэтому документ учитывает возможный рост в последующих годах. Он подчеркнул, что прогноз отражает тенденции развития Екатеринбурга с учетом нынешних реалий и не является планом.

Общий рост заболеваемости раком тоже вызвал нешуточное беспокойство депутатов. Прядеин заявил, что увеличение случаев онкологии связано с ранним выявлением, и это стоит расценивать как позитивный момент. Также он отметил, что большая часть тяжелых болезней приходится на пожилой возраст, то есть увеличение продолжительности жизни и рост случаев онкологии имеют прямую связь.

Также депутаты были неудовлетворены показателями по строительству школ (всего три новых объекта к 2021 году), сокращением объемов дорожного строительства и снижением муниципальных пассажирских перевозок. Владимир Крицкий отметил, что в трехлетнем прогнозе нет упоминания о проектных работах для строительства второй ветки метрополитена.

Алексей Прядеин и новый вице-мэр по финансам Марина Андрусь снова подчеркнули, что прогноз лишь фиксирует финансовые условия, в которых находится город, и при желании гордума может лоббировать интересы Екатеринбурга в области.

Но депутатов слова чиновников не убедили. «В больницах появляется новое оборудование, но мы почему-то прогнозируем увеличение смертности. С этим нельзя мириться, надо бить в колокола. Нужно срочно рассматривать эти вопросы на комиссии по здравоохранению», – заявил Дмитрий Сергин и сообщил, что не будет голосовать за представленный прогноз.

Елена Дерягина предложила создать в думе собственный аналитический отдел, потому что «сотрудники мэрии дают цифры, которые удобны им». Михаил Матвеев, ранее работавший в должности вице-мэра по социальной политике, тоже нашел недостатки. По его словам, в прогнозе развития города не хватает ясности. «Горожанам непонятны вялотекущие экономические графики. Нужно обозначить ряд якорных точек – чего достигнет Екатеринбург через три года», – указал он.

Виктор Сомиков заявил, что он видит не прогноз развития города, а план выживания при заложенной цене на нефть. «Вот, допустим, завтра приедет президент и спросит, сколько надо Екатеринбургу денег? Кто ответит на этот вопрос? Так и получается, что мы размажем 40 миллиардов бюджета по привычным статьям расходов», – высказался депутат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.18

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