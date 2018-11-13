В Екатеринбурге после реконструкции открыли музей в водонапорной башне (ФОТО)

Сегодня днем после реконструкции, которая длилась год, открылся музей в старой водонапорной башне на Плотинке. Ей уже больше 130 лет, и за это время, кроме своей непосредственной функции, она успела побыть и жилым помещением ‒ в 40-е годы прошлого века там были обустроены две квартиры на первом и втором этажах по 25 квадратных метров каждая.

Позднее, уже после распада СССР, художник Александр Лысков устроил там «Метальную лавку», где выставил старинные металлические предметы. Тогда же появился и первый хранитель ‒ другой художник Виктор Махотин. Традиция прижилась ‒ сейчас у башни тоже есть хранитель, его зовут Денис Большаков.

Перед открытием музея после реконструкции организаторы устроили небольшой перфоманс – импровизированный митинг горожан, которые устали терпеть закрытые двери башни.

Экскурсии по башне начнутся с завтрашнего дня, 14 ноября, музей будет работать со среды по воскресенье с 13:00 до 18:30.

Екатеринбург, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 13.11.18

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