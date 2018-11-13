«Уральские авиалинии» получили допуски на ежедневные полеты в Лондон

Третий по величине в России авиаперевозчик «Уральские авиалинии» получил допуск на ежедневные полеты в Лондон, Амстердам, Мадрид, Стокгольм и другие европейские города. Как сообщает «Бизнес ФМ», регулярные рейсы будут выполняться из подмосковного аэропорта «Жуковский». Среди направлений: Лондон, Амстердам, Мадрид, Стокгольм, Прагу, Карловы Вары и Стамбул, Милан и Чимкент. По многим из них с российской стороны из Москвы летает только «Аэрофлот», который является назначенным перевозчиком.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.18

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