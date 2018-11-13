Депутаты нашли способ самостоятельно строить метро в Екатеринбурге

«Нулевое чтение» бюджета-2019 в гордуме Екатеринбурга закончилось неожиданным предложением. Депутаты высказали недовольство налоговой политикой – по их мнению, если бы в Екатеринбурге оставалось больше налоговых доходов, город мог бы самостоятельно строить метро, школы и решать другие задачи без привлечения областных средств. Но поскольку вопрос налоговых отчислений находится в ведении Федерации, в думе решили создать рабочую группу для лоббирования интересов уральской столицы, а также призвать на помощь свердловских парламентариев Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разговор о налоговых доходах Екатеринбурга затеяли бывшие коллеги по мэрии Михаил Матвеев и Андрей Корюков. Первый ранее занимал пост вице-мэра по социальной политике и осенью был избран депутатом городской думы. Второй с должности «финансового» вице-мэра ушел на повышение в министерство экономики Свердловской области. Матвеев попросил Корюкова обозначить, сколько налогов собирает город, и какой процент из них отдает. Замминистра экономики назвал этот вопрос провокационным, но все же дал четкий ответ. По его словам, налоговый доход Екатеринбурга составляет примерно 75% от доходов Свердловской области, но только 15% с каждого налогового рубля мегаполис может оставить себе. Корюков подчеркнул, что хорошие отношения города с областью уже принесли дивиденды – в 2019 году Екатеринбург оставит у себя два налога (по акцизам на пиво и «упрощенку»), что принесет около 3 миллиардов в доходную часть. Однако, налоговые отчисления, в том числе по НДФЛ – прерогатива федерального правительства.

«Сегодня основная масса заработанных Екатеринбургом средств уходит в субъект и Москву. И мне кажется, именно в этом причина того, что Екатеринбург сводит концы с концами. Мне так видится, что депутатам надо заявить себя в этой теме», – заявил Михаил Матвеев. Он добавил, что в 90-х годах городу оставалось 28% налоговых отчислений, и этого хватало для строительства метро (о забастовках метростроевцев из-за долгов по зарплате он не упомянул – прим. ред.).

Андрей Корюков напомнил, что инициировать такие поправки в законодательстве могут депутаты Госдумы – сейчас в составе российского парламента пять избранников от Свердловской области. После этого в дискуссию вмешался Александр Колесников, который предложил «вызвать» парламентариев в Екатеринбург для обсуждения налоговой темы. Матвеев отмахнулся: «Они только во время предвыборной кампании готовы слушать муниципалитет, а после избрания перестают отвечать на запросы».

«Ну и что, это по всей России так. Давайте тогда организуем рабочую группу», – не унимался Колесников и, в конце концов, добился утвердительного ответа Матвеева. Правда, план дальнейших действий депутаты не обозначили, оставив вопрос с приглашением федеральных коллег на попечение спикера ЕГД и комиссии по местному самоуправлению.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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