Журналист Александр Проханов снял документальный фильм про «великую мистическую уральскую мечту»

Российский журналист и писатель Александр Проханов снял документальный фильм об Урале. Он вышел на телеканале «Россия-1». 20-минутная лента получила название «В поисках русской мечты. Железный хребет». В ней автор в присущей ему манере рассказывает о том, что такое «великая мистическая уральская мечта, которая сопрягается с нашей русской бессмертной мечтой». Проханов сравнивает Уральские горы с гранитным коромыслом, на котором висят два гигантских ведра русской государственности, западной и восточной частей России. «Миссия Урала ‒ удержать эти два ведра, не расплескать ни капли. Урал ‒ как мощная опорная балка, на которой утвердилось государство российское», ‒ говорит автор фильма.

В нем он рассказывает о месте, где производят «святое русское оружие» ‒ «Уралтрансмаше». «Все эти могучие машины, самоходки, мы видим на Красной площади. Есть ощущение, что вокруг каждого возникает свечение, нимбы. Парады на Красной площади ‒ как религиозные мистерии. Я испытываю волнение, будто я вошел в храм», ‒ говорит автор, вспоминая, как гаубицы стреляли в Афганистане, Чечне и на Донбассе.

«По опустелым цехам бродили хищники в поисках последнего заводского добра, заводчанам внушали, что они больше не нужны стране, инженеры среди насмешек и шельмования спасали заводские секреты, драгоценное оборудование и чертежи. Пришли времена ‒ и завод ожил. Эти немолодые, пропитанные духом огня и стали люди совершили великий подвиг во имя государства российского», ‒ говорит Проханов.

Затем он рассказывает о Белоярской АЭС. «Ток питает индустриальный центр Урала. Атомщики ‒ это особая каста, они, как и я, ищут ответ ‒ в чем уральское чудо, не понимая до конца, что они и есть это чудо», ‒ делится впечатлениями автор фильма.

Затем действие фильма переходит в Верхнюю Пышму. «УГМК основана удивительным человеком Андреем Анатольевичем Козициным. Из руды здесь выплавляется медь, золото, редкие металлы. День и ночь в цехах вращаются громадные карусели с чашами, в которые изливается огнедышащая струя металла. В безлюдных цехах работают громадные роботы, огромные кипы, собранные из толстенных медных пластин, упаковываются и уходят на заводы, где из них рождаются провода, корабельные винты и драгоценные медные вазы. ААК удивительный русский хозяин. Усилиями Козицына здесь созданы два музея, известные на весь Урал. Музей русского оружия с коллекциями пушек, ракет, танков, с подводной лодкой, со всеми типами самолетов. И второй музей, которому нет равных в России, здесь собрана драгоценная коллекция автомобилей ‒ самых первых, трехколесных, напоминающих рикши, с автомобилями из гаража последнего российского императора. Козицын ‒ этот тот давно ожидаемый тип русского предпринимателя, ничем не похожий на изобилующих в нашей экономике компрадоров. Я думал об этом, когда при мне в цеху отливали золотой слиток. Вот только что на мох глазах отлили этот брусок, это золото, это чистое золото. Его не поднимешь. Эта компания занимается очень изящным производством. Она имеет множество отделений по всей России, но здесь в Екатеринбурге компания производит золотые, серебряные и медные слитки, тончайшие смеси и вещества, которые необходимы для создания полупроводников, солнечных батарей. Этот золотой слиток ‒ это и есть драгоценная, возвышенная судьба, наша золотая сущность. Мы заняты много веков черной, кромешной, страшной, залитой слезами и кровью работой, преодолевая поражения, войны, уныние, но мы идем к тому, чтобы создать из нашей страны, из нашей России этот золотой, сверкающий небесный волшебный слиток», ‒ говорит Проханов.

«Урал удивительная пассионарная земля, энергия которой тянется к небесам. Я каждый день работаю здесь и каждый день убеждаюсь именно в этом. Я убежден, что Свердловскую область, Урал и Россию ждет серьезный рывок в сторону технологического развития, социальной сферы», ‒ говорит в интервью Проханову свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Следом действие перемещается в Нижний Тагил ‒ «танковую столицу России». «Здесь работает знаменитый Уралвагонзавод. «В самом названии присутствует угрюмая неодолимая сила. Одна половина завода строит вагоны, собирает колесные пары, похожие на штанги для могучих великанов. На другой половине завода куются танки. Конвейер медленно толчками движется вдоль громадного цеха. На железную коробку насаживаются волки, на них надевают гусеницы, в темную нишу опускают масляный сияющий двигатель, с неба опускается башня с могучей пушкой. Танк живой, дышащий. Сквозь люки и скважины видны лица рабочих, они насыщают танк множеством драгоценных приборов, дальномеры, прицелы, радары. Сходя с конвейера, танк уходит на полигон. Испытатели исследуют каждый танк, гоняют по оврагам, рытвинам, водным преградам, заставляют его крутиться на месте, как стальную балерину, швыряют в воздух, превращая в груду летающей брони. Эти замечательные люди говорили мне, что их мечта в том, чтобы русский танк и впредь оставался лучшим танком в мире», ‒ подытоживает Проханов.

Фильм об уральской мечте

Екатеринбург, Александр Никифоров

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