Бесснежье и морозная погода. В чем причина серии коммунальных аварий в Екатеринбурге

Прохладная и бесснежная погода, установившаяся в Екатеринбурге, провоцирует подвижки грунта, из-за которых и происходят аварии на коммунальных сетях.

«Здесь в Екатеринбурге глинистые грунты – это единственный тип грунта, который увеличивается в разы при попадании влаги и разнице температур, в отличие от песчаных грунтов. Эти движения грунтов бывают каждый год», – ранее рассказывал бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Кроме того, эксперты говорили о том, что из-за большого количества энергообъектов степень электрохимической коррозии в грунте на ВИЗе в Екатеринбурге высока, что влияет на сокращение срока службы коммуникаций.

Напомним, сегодня на ВИЗе в районе улицы Мельникова прорвало магистраль диаметром 500 мм, в зоне отключения оказались 26 домов, один детский сад. Горячее водоснабжение и отопление подаются в них по т.н. затухающей схеме. Это значит, что параметры могут быть понижены, однако совсем замерзнуть никто не успеет. «Заявка на ремонтные работы предварительно до 23 часов сегодня, возможно, что ремонтные бригады справятся с устранением аварии раньше. Замерзнуть никто не должен», ‒ подчеркнули в ЕТК.

Екатеринбург, Александр Никифоров

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