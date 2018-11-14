Станцию метро «Площадь 1905 года» закрыли

В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Площадь 1905 года», сообщают в соцсетях жители города. Возле входа в подземку стоит пожарная машина, в вестибюле работают сотрудники полиции. По некоторым данным, на станции обнаружили некий бесхозный предмет.

В ГУ МВД России по Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию позднее – по итогам проверки.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.18

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