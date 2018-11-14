На Урале участники исламской конференции заявили о подготовке к войне (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня прошла II научно-практическая конференция «Ислам на Урале: история, современность, вызовы». Студенты и имамы послушали доклады о терроризме и роли духовенства. Один из первых докладчиков рассказал, почему в 2019 году начнется война, где пройдет фронт и на чьей стороне будет Россия. Почему мы все умрем, а также о трендах современной вербовки в боевики и роли детей в мировом терроризме – в материале РИА «Новый День».

«Барабаны войны слышны все отчетливее. И это вопрос не только военной политики, это еще и обращение к нашим духовным наставникам. Потребуется укреплять людей, нас ждут испытания, а наших братьев из Узбекистана и Казахстана ждут еще большие испытания», – начала свой доклад Марианна Кочубей, председатель научно-консультативного совета при антитеррористическом центре государств – участников стран СНГ. По оценкам совета, ближайший глобальный мировой конфликт начнется в Азии и разделится на два фронта. Первый – боевые действия в регионе Южно-Китайского моря. Второй фронт – это страны Центральной Азии. Оба конфликта напрямую на Россию не ориентированы, по сути, два фронта будут находиться вокруг Китая. Но Россия будет вынуждена участвовать в военных конфликтах из-за близости границ.

«Мы думали, может, все закрутится в 2020 году. А мы туда ездим постоянно, видим, что происходит. Может, даже война начнется и в 2019 году», – рассказала Кочубей в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День». Она напомнила, что совсем недавно проходили сообщения о переводе на усиленную боевую готовность 201-й российской дивизии в Таджикистане.

В своем докладе Кочубей отметила, что в Центральной Азии конфликт будет в виде «локальных боевых действий высокой частотности», армии будут противостоять террористическим группировкам. Уже сейчас, поделилась Кочубей, ядро боевиков в Центральной Азии уничтожено, но «осколки ИГИЛ (запрещена в РФ, – прим. ред.) рассыпаются, куда они уходят, не секрет. «Поддерживающие некоторые международные террористические организации структуры, я говорю прежде всего об американских военных, перебрасывают их в Пакистан, Северный Афганистан. Наши китайские коллеги уже отреагировали, строится китайская военная база по согласованию с афганским правительством», – продолжила председатель совета при антитеррористическом центре стран СНГ.

Сейчас в России нет организованных бандформирований ИГИЛ (запрещена на территории РФ, – прим. ред.), заявила Кочубей, но есть «фактор спящих ячеек» – большая проблема, когда в страну возвращаются семьи завербованных. А потому террористическая активность выросла, особенно в тех регионах, которые примыкают к Центральной Азии.

По словам эксперта, в борьбе с терроризмом сменить стиль работы должны силовики – до сих пор силовые структуры разных стран не всегда могут согласовать действия. А нужно работать вместе. В завершение Кочубей еще раз обратилась к присутствующим на конференции представителям духовенства: «Поддерживайте людей. Я думаю, воевать придётся, но в этот раз не на своей территории».

Следующие спикеры говорили об угрозах и причинах распространения терроризма, но уже без контекста войны, которая должна случиться в следующем году. Бахтияр Эргашев, директор центра исследовательских инициатив Ma'no в Ташкенте, говорил о том, как узбеки становятся участниками террористических организаций.

Он назвал три варианта их миграции. Самый массовый вариант – переход на сторону террористов этнических узбеков, которые не являются гражданами Узбекистана, это граждане Южной Киргизии, Пакистана, Северного Афганистана, Таджикистана. Второй источник пополнения рядов боевиков – трудовые мигранты из России. У многих из них проблемы с деньгами, с документами, они поддаются вербовке. И третий вариант – когда граждане Узбекистана напрямую через Турцию попадают в Сирию. Таких меньшинство, по данным эксперта. Бахтияр Эргашев отметил, что террористы-узбеки неплохо осваивают киберпространство и за их пропагандой российские антипропагандисты не поспевают. «Наши пропагандисты и антипропагандисты работать в Сети не умеют», – подчеркнул эксперт. Другой важный момент, по его мнению, – так называемый автономный джихад. То есть людей при вербовке не зовут уехать в Сирию или куда-то еще, а просят оставаться на месте и вести «борьбу» (то есть заниматься терроризмом) там, где они живут.

Замдиректора центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан Ильшат Мухаметзарипов своем докладе добавил, что в России вербуют не только трудовых мигрантов – террористические установки набирают популярность в криминальном мире, в такой среде джихадистская идеология находит поддержку.

По его словам, за последние годы серьезно изменилась концепция вербовки. В 2012 году в 52% случаев террористы заманивали пропагандой прекрасной жизни, государства-утопии, в 39% случаев – пропагандой джихада. Сейчас порядка 80% случаев вербовки – это пропаганда джихада, мирную жизнь стали сулить реже. Чаще вербовщики стали упирать на роль женщин в джихаде.

Добавим, по словам эксперта, одна из значимых сейчас проблем – работа с членами семей террористов, которые смогли вернуться к мирной жизни. И сложнее всего работать с детьми, которые родились и воспитывались в среде боевиков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.18

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