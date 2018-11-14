В Первоуральске мужчина избил бывшую тещу и слил в Сеть интимные фото экс-супруги (ВИДЕО)

Житель Первоуральска на глазах у всего двора избил свою бывшую тещу. Происходяще из окна сняла на телефон также пострадавшая экс-супруга «кухонного бойца». Как рассказала автор видео Диана Абрамова телеканалу «Интерра ТВ», конфликт произошел, когда она вошла в подъезд, где её поджидал бывший муж Александр: «Он ударил мне в нос. Я забежала домой, начала кричать, плакать. Он начал бить нам стекла. Мама выбежала, хотела его успокоить. Он на маму накинулся и начал её бить».

Избиение бывшей тещи (18+)

В итоге у Дианы сломан нос, она получила сотрясение головного мозга. Девушка и её мама написали заявления в полицию. «Сейчас участковым уполномоченным полиции по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие медицинские судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказала ТК «Интерра ТВ» старший специалист по взаимодействию со СМИ ОМВД России по Первоуральску Ольга Григорьева.

Поясним, инцидент произошел еще в конце октября. Диана Абрамова сказала, что не планировала обращаться к журналистам, пока муж не выложил в Сеть её обнаженные фотографии. По словам потерпевшей, снимки её бывший супруг сделал, когда удерживал её дома и избивал за то, что она подала заявление на развод.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.11.18

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