На трассе в Каменском районе загорелся пассажирский автобус

В Свердловской области на трассе загорелся пассажирский автобус.

ЧП случилось сегодня около 6 часов утра в Каменском районе. Автобус ПАЗ-340102 загорелся, когда проезжал 107-й км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. На тушение отправили 2 пожарных машины и 8 спасателей. Огонь потушили за две минуты.

Поврежден моторный отсек автобуса и салон, площадь пожара составила 12 кв. метров. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, никто в этом происшествии не пострадал.

Каменский район, служба информации

Каменский район. Другие новости 15.11.18

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