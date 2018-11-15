Божоле пришло! В магазинах Екатеринбурга началась продажа молодого вина

Сегодня, 15 ноября, во Франции отмечают праздник бургундского вина Beaujolais Nouveau. Оно появляется в продаже в каждый третий четверг ноября. Именно в этот день виноделы из городка Божо с факелами из виноградной лозы прошествуют на главную площадь, где установлены бочки с молодым вином, и начнут дегустацию. Главным слоганом праздника является фраза Le Beaujolais Nouveau est arrive («Пришло время молодого Божоле»). Божоле нуво производят из винограда сорта гамэ.

Многие французы считают его не собственно вином, а неким винным напитком, который можно купить весьма недорого. Однако цены в екатеринбургских алкомаркетах и винотеках на Beaujolais Nouveau, в основном, отнюдь не низкие. Так, в Bar.Olo бутылка «Божоле Нуво Жорж Дюбеф» обойдется в 918 рублей, а в «Винотеке Соловьева» ‒ 920 рублей. В «Магнуме» «Божоле Нуво Тренель» можно купить за 659 рублей. Самое недорогое предложение ‒ в магазинах «Бристоль», где за бутылку Beaujolais Nouveau Roc Rouge, Beaujolais Nouveau Charles Rousseau или Beaujolais Nouveau Charles Rousseau попросят 249 рублей.

«Божоле – вино невысокого качества, но только в сравнении с другими винами региона. Бургундия создает пино нуары и шардоне за тысячи евро, а гамэ – простой и невыразительный сорт, без полутонов и долгого послевкусия. Но божоле – это в первую очередь праздник, а во вторую – вино. И французы сами с удовольствием его пьют. Божоле продается один день в году и выжимает из него все», – говорил «Новому Дню» сомелье Павел Хохлов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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