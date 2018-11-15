В Березовском посадили фокусника, который крал деньги у кассиров

В Березовском осудили мошенника-фокусника. Ловкостью рук он похищал деньги из касс магазинов.

Осужден житель Екатеринбурга Илья Мартазин. Мужчина придумал оригинальную схему мошенничества. Этим летом он приходил в магазины города Березовский и просил у кассиров тысячные купюры. Мужчина объяснял продавцам, что играет в игру, в которой нужны тысячные купюры определенных серий и номеров, он хочет обменять свои банкноты на те, что есть в кассе. Кассиры давали деньги, мужчина делал вид, что смотрит на номера. А дальше в ход шли навыки фокусника: Мартазин незаметно подгибал часть купюр и прятал их в предметы своей одежды. Из каждой пачки он забирал по 7-13 купюр, а всего украл таким образом 37 тысяч. На уловки попались 4 магазина.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, факты хищения удалось выявить только при тщательном и неоднократном просмотре камер наблюдения. А в ходе расследования Мартазин признался, что он фокусник. По ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» ему дали 2 года колонии строгого режима. Добавим, он уже отбывал срок за такое же преступление.

Березовский, служба информации

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