В Свердловской области ликвидируют еще один поселок-призрак (КАРТА)

В Невьянском городском округе ликвидируют поселок, в котором уже много лет никто не живет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект внесла в заксобрание области городская дума Невьянска.

В пояснительной записке говорится, что на территории поселка Горельский (площадь 12,12 га) «не имеется постоянно проживающего населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений, иных объектов недвижимого имущества». Согласно открытым данным, людей в поселке не было уже в 2002 году.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 15.11.18

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