«Уральские авиалинии» увеличили частоту полетов из Хабаровска в Екатеринбург

В зимнем расписании авиакомпании «Уральских авиалиний» увеличилась частота прямого рейса Хабаровск – Екатеринбург. Полеты по этому направлению теперь выполняются трижды в неделю. С Дальнего Востока на Урал без пересадок можно отправиться по понедельникам, четвергам и субботам, обратный рейс из Екатеринбурга вылетает по средам, пятницам и воскресеньям. Летом перелеты по данному маршруту выполнялись только по четвергам.

Как сообщили в пресс-службе компании, стоимость прямого перелета по маршруту Хабаровск – Екатеринбург – Хабаровск составляет от 27 626 рублей туда-обратно. Льготникам доступны билеты по субсидированным тарифам – от 6 200 рублей в одну сторону, приобрести их можно только в кассах авиакомпании при предъявлении документов, подтверждающих право на субсидию.

Остальные пассажиры могут купить авиабилеты на официальном сайте и в мобильном приложении «Уральских авиалиний», а также по телефону call-центра (8-800-7700-262) и авиакассах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

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