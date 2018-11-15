В Красноуфимске будут судить машиниста поезда, сбившего 5-летнего мальчика

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против машиниста грузового поезда, обвиняемого в наезде на ребенка. Инцидент случился в июле 2017 года на перегоне Зюрзя – Красноуфимск Горьковской железной дороги. Пятилетний мальчик получил травмы и пять дней провел в реанимации.

По версии следствия, когда машинист заметил ребенка на путях, он не применил экстренного торможения и продолжил движение, подавая громкие звуковые сигналы. Мальчик не отреагировал на гудки и не ушел. В результате дошкольник был травмирован выступающими частями подвижного состава, вред, причиненный его здоровью, был квалифицирован как тяжкий.

В мае этого года родители мальчика отсудили у РЖД 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, изначально они требовали миллион.

«Действия машиниста квалифицированы по ч. 1 ст. 263 УК РФ. То есть «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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