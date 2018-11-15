Суд решит судьбу 262 китайских шуб – их могут уничтожить

Уральские таможенники изъяли 262 шубы, которые привезли челноки из Читы. У меховых изделий не было обязательных контрольно-идентификационных знаков, которые должны содержать информацию о производителе, поставщике и сертификатах соответствия. Не было и таможенной декларации на товар. Экспертиза подтвердила, что ввезенные изделия из натурального меха были произведены в Китае.

Арестованную партию отправили на склад временного хранения, а материалы проверки переслали в свердловское управление Роспотребнадзора. Оттуда они уйдут в суд, который решит, что делать с шубами ‒ просто конфисковать их у челноков или уничтожить, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

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