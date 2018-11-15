Женщину, которая угнала полицейскую машину от здания МВД, отправят в психушку

Жительница Екатеринбурга угнала незапертую машину от здания ГУ МВД по Свердловской области. Прокуратура потребовала отправить угонщицу на принудительное лечение.

В Екатеринбурге близится суд над автоугонщицей. По версии дознавателей, события разворачивались так. 1 сентября этого года в 7:20 утра женщина 1970 года рождения увидела у здания полицейского главка (пр. Ленина, 17) припаркованный автомобиль «Лада Гранта». Машина принадлежит ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Свердловской области». Екатеринбурженка заметила, что водительская дверь в машине открыта, из замка зажигания торчит ключ и за автомобилем никто не приглядывает. После этого женщина села за руль, завела машину и уехала. Машину позднее нашли и вернули в полицию.

На женщину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)». Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что подсудимая страдает хроническим психическим расстройством – параноидной шизофренией. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

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