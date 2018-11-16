На Урале ребенка сбила машина, за это наказали его мать

В Краснотурьинске накануне днем случилось ДТП, в котором пострадал десятилетний мальчик. Он шел по тротуару, но выронил мяч, побежал за ним и попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел возле дома на улице Октябрьской, 73. У мальчика медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы, раны и ссадины.

«Установлено, что несовершеннолетний отпросился у мамы погулять на спортивной площадке. На нее сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ ‒ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей», ‒ сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

В ведомстве также напомнили, что с начала года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 295 детей, 15 погибли.

Екатеринбург, Елена Сычева

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