У Дома Севастьянова отреставрируют лепнину за 23 миллиона рублей

Дом Севастьянова в Екатеринбурге ждет ремонт. Департамент госзакупок Свердловской области ищет подрядчика, стоимость работ – 23,4 миллиона рублей.

Как сообщается в документации к закупке, здание состоит из двух частей – исторической и пристроя 2008-2009 годов. Стены исторической части кирпичные, оштукатуренные, с лепниной, карнизами и резьбой. В ходе капремонта подрядчик должен будет укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, отреставрировать и воссоздать штукатурные фасады, вручную удалить загрязнения с архитектурных элементов, укрепить каркас с помощью металлической сетки. Под реставрацию попадут и деревянные элементы: рабочие подправят декоративную резьбу, прочистят ее и покрасят окна. Все работы должны быть завершены до 21 мая 2019 года.

Дом Севастьянова – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Екатеринбурга. Дворец был построен в XIX веке, после революции в нем находился областной совет профсоюзов, в 2008 году он стал резиденцией президента.

Екатеринбург, служба информации

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