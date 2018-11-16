В Екатеринбурге заблокировали шесть сайтов по продаже редких рыб из Красной книги

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга по требованию прокуратуры постановил заблокировать сайты, на которых шла торговля краснокнижными рыбами. В частности, нелегальные продавцы предлагали пользователям купить по интернету тайменя, нельму и сига – эти виды находятся под охраной государства.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили шесть таких сайтов во время мониторинга сети. Доступ к ним был свободный, а объявления регулярно обновлялись и имели сотни просмотров, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Суд, рассмотрев иск, признал распространение информации о продаже рыб из Красной книги незаконным. Публичный доступ к сайтам был закрыт.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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