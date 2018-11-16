В Екатеринбурге пройдет форум хранителей башен и подземелий

В понедельник в Екатеринбурге начнется двухдневный форум хранителей башен и подземелий. Его проведут авторы проекта «Белая башня».

По их словам, вертикальным объектам нужны новые функции, тогда решится проблема сохранения башен, маяков, шахт и т.д. «Этим необычным пространствам сложно придать новую функцию, обеспечить безопасность, комфорт и доступ большого количества людей. Мы хотим провести форум хранителей башен и подземелий, чтобы исследовать современный опыт сохранения и ревитализации таких объектов в России, поделиться общими проблемами и удачными примерами, создать сообщество людей, которые занимаются сохранением и ревитализацией этих объектов, чтобы они могли, объединившись, решать проблемы вертикальных сооружений более эффективно», ‒ говорится на сайте форума.

Он пройдет 19 и 20 ноября в Музее истории Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

Единороссы склоняются к решению снести недостроенную детскую больницу в Нижнем Тагиле. / В Екатеринбурге заблокировали шесть сайтов по продаже редких рыб из Красной книги. / Два игрока «Автомобилиста» поедут на Матч звезд КХЛ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»