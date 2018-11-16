«Мы станем лучше», – в центре Екатеринбурга появился новый арт-объект

В Екатеринбурге на улице Пушкина появился новый арт-объект, граффити «Мы станем лучше».

Как написал в своем инстаграме вокалист группы «Сансара» Саша Гагарин, это совместный проект музыкантов и художника Ромы Bantik. «Я очень хотел поддержать того, кто сомневается в том и написал песню. А Рома придумал целый арт-объект. Это одновременно наш подарок Екатеринбургу и обещание, обращенное в будущее», ‒ написал Гагарин.

Новый сингл «Сансары» выйдет 23 ноября.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

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