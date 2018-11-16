В Арамили мужчина, выкинувший мать с балкона, отправится в колонию на 8 лет

Суд вынес приговор жителю Арамили, которого признали виновным в разбойном нападении и покушении на убийство. Жертвой стала его собственная мать. Инцидент произошел в феврале этого года. Как установили следователи, местный житель и его подельник пришли в дом женщины и угрозами отняли у нее ключи от машины, деньги и сотовый телефон. Сын жертвы после этого выбросил мать с балкона. К счастью, она осталась жива, однако получила тяжелые травмы.

Одного из нападавших задержали по горячим следам, он уже был осужден. Его подельника пришлось искать, он скрывался от правоохранителей, но все же был задержан и также осужден. По приговору суда, он признан виновным в ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство» и ст.162 УК РФ «Разбой». Ближайшие восемь лет он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить своей матери компенсацию ‒ 700 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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