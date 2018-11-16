Уральские студенты любят смартфоны Android и интернет 4G

Аналитики оператора «Мегафон» вычислили мобильный портрет современного студента, изучив нагрузку на базовые станции в районе уральских вузов с начала осени. В среднем учащиеся пользуются быстрым 4G-интернетом, смартфонами на Android, загружают по 7 гигабайт трафика в месяц и регулярно звонят родным. А вот способы получения мобильной информации у студентов разных специальностей различаются.

Мгновенно получать информацию больше всех любят те, кто выбрал профессию преподавателя, отмечают связисты. Осенью учащиеся педагогического университета поставили рекорд – почти 90% всего трафика они загрузили через скоростную сеть 4G.

Самыми качающими студентами Среднего Урала оказались будущие врачи и юристы. В среднем на одного студента медицинского и юридического университетов приходится 9 гигабайт трафика ежемесячно. Этого объема хватит, например, чтобы 100 тысяч раз загрузить на смартфон Конституцию России.

Следом в рейтинге интернет-активности уральских вузов идут УрФУ и УрГПУ с объемом 8 гигабайт в месяц в среднем на одного студента. В УрГЭУ-СИНХе и Уральском лесотехническом университете качают по 7 гигабайт, а в горном университете – 6,5 гигабайта.

«Студенты – одни из самых продвинутых пользователей мобильного интернета. Они покупают современные смартфоны, в курсе новинок, актуальных приложений, и у них самый высокий процент проникновения 4G – 80% процентов учащихся вузов Среднего Урала загружают контент через LTE. Для того чтобы они могли «летать» в сети, мы обеспечили надежным покрытием практически всю территорию высших учебных заведений города», – рассказал технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

4G-интернет мобильного оператора в этом году был признан самым быстрым по результатам замеров компании Ookla – разработчика приложения SpeedTest.

Молодые люди также не забывают звонить родным. Чаще других это делают учащиеся лесотехнического университета, УрГЭУ, Горного университета, Екатеринбургского театрального института и Уральского медуниверситета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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