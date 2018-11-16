В Екатеринбурге ждут снег – коммунальщики приготовились

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Екатеринбурге должны начаться снегопады. По сообщению Гидрометцентра России, осадки ожидаются уже сегодня, небольшой снег будет идти вплоть до понедельника.

К возможным катаклизмам приготовились коммунальщики. «Снегоуборочная техника и дворники готовы к любым капризам погоды. В случае нештатной ситуации, например, если осадков выпадет выше нормы, будем привлекать дополнительные силы. Академический должен быть комфортным для жизни районом независимо от времени года», ‒ сообщили в отделе благоустройства ЗАО «УК «Академический».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

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