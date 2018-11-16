Уралец, сбивший насмерть подростка на дороге, получил 15 лет строгача

Сысертский районный суд вынес обвинительный приговор 38-летнему мужчине, который совершил умышленный наезд на двух подростков, убив одного из них.

По данным следствия, в марте 2018 года подсудимый на рынке в городе Арамиль поссорился с незнакомыми ему школьниками 14 и 16 лет. Мужчина в этот момент был пьян. Спустя некоторое время он вместе с женой ехал на автомобиле по дороге Арамиль – Андреевка и увидел обидевших его подростков на обочине. Обвиняемый, находясь на переднем пассажирском сиденье, выхватил руль у супруги и резко повернул вправо, чтобы совершить наезд. Он сбил старшего школьника, второму удалось отпрыгнуть от несущегося на большой скорости автомобиля. Пострадавший подросток вскоре умер от травм в больнице.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, мужчине были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Суд счел доказательства обвинения достаточным и приговорил свердловчанина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, виновник обязан выплатить матери погибшего подростка 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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