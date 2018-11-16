российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 ноября 2018, 12:35 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Уралец, сбивший насмерть подростка на дороге, получил 15 лет строгача

Фото СУ СКР по Свердловской области

Сысертский районный суд вынес обвинительный приговор 38-летнему мужчине, который совершил умышленный наезд на двух подростков, убив одного из них.

По данным следствия, в марте 2018 года подсудимый на рынке в городе Арамиль поссорился с незнакомыми ему школьниками 14 и 16 лет. Мужчина в этот момент был пьян. Спустя некоторое время он вместе с женой ехал на автомобиле по дороге Арамиль – Андреевка и увидел обидевших его подростков на обочине. Обвиняемый, находясь на переднем пассажирском сиденье, выхватил руль у супруги и резко повернул вправо, чтобы совершить наезд. Он сбил старшего школьника, второму удалось отпрыгнуть от несущегося на большой скорости автомобиля. Пострадавший подросток вскоре умер от травм в больнице.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, мужчине были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Суд счел доказательства обвинения достаточным и приговорил свердловчанина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, виновник обязан выплатить матери погибшего подростка 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

В Екатеринбурге ждут снег – коммунальщики приготовились. / Приоритеты Свердловского правительства: школа за 325 млн – дорого, конгресс-холл за 4 млрд – необходим. / Напротив гипермаркета «Сима-Ленд» полыхает шиномонтажка (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж,

Новости партнеров