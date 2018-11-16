Трамвайное управление ищет продавца кондукторов

Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление ищет продавца кондукторов. Документы размещены на портале госзакупок. Муниципальная контора готова заплатить 10,5 млн рублей за 20 сотрудников, которые будут трудиться в трамваях и троллейбусах города в течение года.

Техзадание к самим кондукторам расписано на девяти листах. Это могут быть люди строго старше 18 лет, прошедшие медосмотр, с допусками по первой группе электробезопасности, но без опыта работы. При этом в документах не говорится, сколько будут получать сами кондукторы. Там указывается, что расчеты зависят от выполнения плана, а также дисциплины. Например, за разговоры с водителем кондуктора могут оштрафовать на 2 % от зарплаты, а за отказ принять крупную купюру у пассажира ‒ на 20 %.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

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