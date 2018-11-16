Уголовное дело по обрушению крыши на заводе Калинина, где погибли люди, дошло до суда

Следственный комитет завершил расследование громкого дела об обрушении кровли на машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге. ЧП случилось 9 ноября 2016 года – под завалами погибли четверо рабочих. Еще 16 человек получили различные травмы, троим был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемыми по делу проходят четыре человека – два инженера завода и руководители строительных фирм, выполнявших реконструкцию крыши. Им инкриминируются, в зависимости от роли каждого, преступления по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», по ч.2 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» и по ч.3 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Один из обвиняемых находился в должности заместителя главного инженера по эксплуатации основных фондов ЗиК. По данным следствия, в 2010-2016 годах он в нарушение закона не организовал надлежащего обследования строительных конструкций корпуса № 15 предприятия и ремонтных работ по усилению конструкций. Подсудимый достоверно знал, что несущие элементы строения находятся в аварийном состоянии, но не запрещал его эксплуатацию.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Во второй половине 2016 года работы по реконструкции крыши выполняли по подряду две строительные фирмы. Их руководители грубо нарушали правила безопасности и технологию работ, так как хотели быстрее закончить ремонт и получить за него оплату, отмечает следствие. Кроме того, подрядчики складировали строительные материалы и оборудование на несущих конструкциях, а также организовали устройство рулонной кровли корпуса поверх ранее существовавшей. Все это привело к критическому увеличению нагрузки на стропильные конструкции корпуса № 15. Изначально обвинения были предъявлены трем руководителям фирм. В отношении одного из них уголовное преследование было прекращено в связи со смертью.

Четвертый обвиняемый – инженер по техническому надзору завода. По версии следователей, он должен был контролировать работу подрядчиков, но ненадлежащим образом выполнял свои профессиональные обязанности. Он систематически не осматривал место производства работ, поэтому нарушения подрядчиков остались незамеченными.

В результате совокупности действий всех обвиняемых фактические нагрузки на несущие конструкции корпуса № 15 завода превысили проектные нагрузки более чем в два раза, что неизбежно повлекло за собой обрушение кровли и частично железобетонного каркаса, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области. Фрагменты конструкции упали с высоты не менее 12 метров в цехе площадью более 3 300 квадратных метров. В этот момент в корпусе находились десятки рабочих.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд, добавили в СК.

ЧП на ЗиКе

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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