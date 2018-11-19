В Екатеринбурге троллейбус протаранил киоск (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге троллейбус протаранил киоск по продаже воды. Инцидент произошел на улице Советской. Троллейбус ехал по маршруту № 4. Об этом сообщают пользователи паблика «Инцидент. Екатеринбург».

Фото Дмитрия Суворова

По некоторым данным, ДТП случилось из-за выбежавшего на дорогу пешехода, однако официального подтверждения информации от ГИБДД города пока нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.18

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