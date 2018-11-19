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Понедельник, 19 ноября 2018, 11:42 мск

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В Первоуральске во время хоккейного матча пришлось эвакуировать стадион

Фото – группа «Инцидент. Первоуральск»

Накануне вечером во время матча между «Уральским трубником» и «Стартом», который проходил на стадионе в Первоуральске, пришлось эвакуировать зрителей с трибун. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Эвакуация потребовалась из-за подозрительного предмета ‒ бесхозного чемодана, который обнаружили правоохранители неподалеку от стадиона.

На проверку ушло около 40 минут, после матч продолжился. Игра закончилась со счетом 4:4.

Екатеринбург, Елена Сычева

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