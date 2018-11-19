Екатеринбуржцам пообещали снежную неделю

Начавшаяся неделя в Екатеринбурге будет снежной, сообщает Гидрометцентр России. Исключением станет только вторник ‒ в этот день осадков не ожидается. При этом начало недели будет теплым, в понедельник и вторник днем будет до -1 градуса, ночью около -5…-6 градусов.

Со среды начнется похолодание – в этот день ожидается до -3 градусов, в четверг до -6. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -13 градусов, днем будет около -8. В субботу и воскресенье днем будет -4…-5 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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