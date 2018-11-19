Подробности ДТП с троллейбусом: сначала он сбил ребенка, потом протаранил ларек (ФОТО)

Появились подробности утреннего ДТП с троллейбусом на улице Советской. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД, инцидент произошел в 07:50 возле дома № 51.

Троллейбус маршрута № 4 двигался со стороны Уральской в сторону Сулимова и на перекрестке Советской и Июльской проехал на красный свет. В этот момент дорогу на разрешающий сигнал светофора переходила 16-летняя девочка. Троллейбус сбил ее, а после протаранил ларек по продаже воды.

Пострадавшая была доставлена на скорой в больницу, медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга. Что касается пассажиров троллейбуса ‒ в момент аварии в нем ехали три человека, ‒ то они не пострадали. Равно как и водитель электротранспорта. Как уточнили в Госавтоинспекции, за рулем находился 26-летний мужчина, стаж управления у него всего два месяца.

«Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются в ходе начавшегося дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение», ‒ добавили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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