На Урале автобус вынесло в кювет: пассажирка получила тяжелые травмы (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган сегодня утром пассажирский автобус слетел в кювет и перевернулся на бок. Серьезно пострадала одна женщина, всего в салоне находились 17 человек.

Авария произошла около 08:30 на 60 км Екатеринбург – Шадринск – Курган, это Белоярский район Свердловской области. По предварительным данным, автобус ехал в сторону Екатеринбурга из Казахстана, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство оказалось в кювете. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, пострадала пассажирка 1985 года рождения, у нее сотрясение головного мозга, резаные раны головы и рук, ее доставили в больницу Белоярского. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Добавим, накануне утром в кювет слетел автобус на Серовском тракте, пострадали два пассажира. За выходные в Свердловской области выпал снег, который местами превратился в наледь, местами – в грязевую кашу на дороге. В ГИБДД водителей просят быть осторожнее за рулем, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.11.18

Подробности ДТП с троллейбусом: сначала он сбил ребенка, потом протаранил ларек (ФОТО). / Уральцы задолжали своим детям четыре миллиарда рублей. / В Екатеринбурге закрыли парковку на центральной площади до февраля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»