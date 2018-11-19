Возбуждено уголовное дело по факту нападения на медиков скорой помощи в Екатеринбурге

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Побои» в отношении парней, которые накануне избили медиков.

О возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Однако после получения результатов судебно-медицинской экспертизы о тяжести травм избитых дело может быть переквалифицировано.

Напомним, накануне около трех часов дня в скорую помощь поступил вызов в квартиру дома на улице Григория Речкалова. Когда бригада приехала, им открыли дверь двое пьяных молодых людей. Они набросились на врача и избили его. Их личности установили в тот же день, ближе к вечеру воскресенья парней задержали и доставили в отделение полиции.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.11.18

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