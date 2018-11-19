В Самаре поймали Дракона из Сызрани, мошенничавшего на Урале

Сотрудники свердловского уголовного розыска вместе с самарскими коллегами задержали 25-летнего уроженца города Сызрани Николая Г. по прозвищу Дракон, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка. Мужчину подозревают в мошенничестве, а также грабежах, кражах и разбойных нападениях.

По предварительным данным, несколько жителей Свердловской области могли пострадать от действий Дракона. Так, в начале ноября он познакомился с местной пенсионеркой и втерся к ней в доверие, представившись иностранцем и рассказав историю о друге-дальнобойщике, который якобы попал в ДТП и нуждается в операции. Под этим предлогом мужчина одолжил у женщины деньги с обещанием вернуть их на следующий день и исчез. После пенсионерка обратилась в полицию, где выяснилось, что обманщик уже находится в розыске за совершение аналогичных преступлений.

Фото предоставлено Валерием Горелых, ГУ МВД по Свердловской области

Мужчину поймали в Самаре, где он скрывался на квартирах дальних родственников и знакомых, а затем этапировали в Новоуральск. Всех, кто пострадал от действий Дракона, просят обращаться в МВД по телефонам: 8 (343) 358-75-62, 8 (343) 358-71-61.

Екатеринбург, Елена Сычева

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