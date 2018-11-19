В Асбесте пьяный автомобилист, пытавшийся дать 15 тысяч рублей взятки гаишникам, заплатит штраф в 150 тысяч

В Асбесте городской суд вынес приговор местному жителю, которого обвинили в попытке дать взятку инспекторам ГИБДД. Мужчину остановили госавтоинспекторы, поскольку он не был пристегнут ремнем безопасности. Выяснилось, что водитель был к тому же пьян ‒ это зафиксировал алкотестер «Юпитер».

Автомобилисту грозило лишение прав до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, и он попытался дать взятку гаишникам. Сотрудники ГИБДД от предложенных 15 тысяч рублей отказались, а в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия».

Согласно приговору суда, он должен будет выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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