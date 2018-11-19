Свердловский союз десантников получит старинный дом-памятник в центре Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился отдать в аренду региональной общественной организации «Союз десантников» архитектурный памятник в центре города. Особняк начала ХХ века, известный как Дом Шубиной, располагается по ул. Розы Люксембург, 48. Его общая площадь составляет 255,4 квадратных метра. По документам, дом можно использовать как конторское помещение.

Согласно постановлению мэра, общественники получат здание в аренду в качестве «имущественной поддержки». Для этого Союз десантников будет включен в реестр социально ориентированных НКО. Арендаторы смогут занять исторический особняк с 30 ноября. Договор аренды будет заключен на пять лет, то есть до конца ноября 2023 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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