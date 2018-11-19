Свердловские города теряют миллионы из-за нарушений пожарной безопасности

У свердловских городов не хватает денег, чтобы исполнять предписания надзорных ведомств, в том числе в сфере пожарной безопасности в учебных заведениях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», эту тему поднял сегодня на заседании согласительной комиссии председатель думы Богдановича Юрий Гринберг. По его словам, в городе уже накопились предписания, выполнение которых потребует 64 млн рублей, но денег на это нет. В случае же их невыполнения на муниципалитет накладывается штраф, и с начала года Богданович уже заплатил 1,5 млн рублей.

Министр финансов Галина Кулаченко заявила, что в идеале таких предписаний у городов вообще быть не должно, а содержать школы в порядке – это обязанность муниципалитетов. Тем не менее депутаты решили по возможности увеличить суммы трансфертов городам на исполнение предписаний надзорных органов. «В противном случае это чревато срывом учебного процесса», – заметил депутат Владимир Терешков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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