У спикера гордумы Володина может появиться второй зам и аппарат общественных помощников

Гордума Екатеринбурга в очередной раз перекраивает собственный регламент. Депутат Константин Киселев предложил несколько принципиальных нововведений, которые повлияют на работу депутатского корпуса, передает корреспондент РИА «Новый День».

Согласно проекту поправок, депутаты не смогут вносить в повестку пленарного заседания вопросы нормативного характера без обсуждения в профильных комиссиях. В предыдущем созыве практика внесения вопросов «с голоса» была достаточно распространена и позволяла думскому большинству обходить «неудобные» решения комиссий.

Еще одно важное изменение – возможность думы назначить второго вице-спикера. Сейчас у председателя Игоря Володина есть только один заместитель – Виктор Тестов. Появление второго зама может означать усиление аппаратной борьбы внутри ЕГД.

Кроме того, в документе скорректирована процедура отзыва спикера и его заместителей. Киселев вводит следующую формулировку: «Голосование по отзыву председателя думы, заместителя председателя думы проводится в том же порядке, в котором происходило их избрание». Таким образом, исключается проведение тайного голосования при думском «импичменте». По крайней мере, в нынешнем созыве, так как Володин и Тестов избирались депутатами открыто. Отмечается, что вопрос об отзыве в повестку думы могут предложить постоянная комиссия, партийная фракция или группа депутатов (не менее 12 человек).

Также проект поправок предлагает введение института общественных советников, которые будут работать бесплатно и без оформления трудовых отношений. Председатель думы может иметь до семи советников, его заместитель – не более двух. Помимо этого, в документе детально прописаны процедуры открытого и тайного голосования депутатов, а также вводится новая статья о рейтинговом голосовании.

Добавим, что изменения в регламент ЕГД сначала обсудит думская комиссия по местному самоуправлению.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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