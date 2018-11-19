Трудный подросток сбежал из приюта в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле ищут 15-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра № 2 Илью Кокотеева, который 9 ноября ушел из школы № 12 по улице Жуковского и пропал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в спецучреждение подросток попал в мае этого года. До этого он жил с бабушкой, так как отец и мать лишены родительских прав. К сожалению, пенсионерка не справлялась с воспитанием внука: он много раз сбегал из дома, состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Последний раз юноша уходил в конце октября, тогда сотрудники полиции нашли его у матери. На этот раз его там не оказалось. Сотового телефона у подростка с собой нет.

Приметы: рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет: куртка черного цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки серые, черный рюкзак.

Тех, кому что-либо известно о пропавшем, просьба сообщить в ОП-18 Нижнего Тагила по телефонам: (3435) 47-71-02, 43-15-59.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 19.11.18

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