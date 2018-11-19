Очевидцы: в Каменске-Уральском мужчина устроил поножовщину в автобусе

В Каменске-Уральском, по сообщениям горожан, сегодня в автобусе произошла поножовщина. Ранения получил один из пассажиров.

ЧП случилось несколько часов назад. «В Каменске-Уральском сотрудники полиции задержали мужчину, который размахивал ножом в автобусе. Парню в автобусе порезал шею ножом», – сообщается в группе «Говорит Каменск-Уральский».

Впрочем, по словам одного из горожан, пострадавший получил удар не в шею, а в ногу. В сообществе «Инцидент Каменск-Уральский» очевидцы обсуждают, что мужчина был пьян или находился под действием наркотиков. На место приезжали несколько машин полиции, скорая помощь.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать случившееся в ближайшее время.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 19.11.18

Трудный подросток сбежал из приюта в Нижнем Тагиле (ФОТО). / У спикера гордумы Володина может появиться второй зам и аппарат общественных помощников. / В Свердловской области в десятки раз возросла заболеваемость коклюшем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»