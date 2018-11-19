В Кольцово задержали мужчину, который пытался провезти 20 кг специй

В Кольцово сотрудники таможни задержали гражданина Узбекистана, который пытался ввезти в Екатеринбург спортивную сумку с пряными смесями без опознавательных знаков. Как пояснил мужчина, он вез специи для продажи и не знал, что их нужно декларировать.

В пресс-службе Кольцовской таможни отметили, что пассажир не представил документов и сертификатов, подтверждающих безопасность продукции. В рамках административного дела специи отправили на экспертизу для выяснения стоимости и состава. После проверок мужчина получит штраф в размере от половины стоимости приправ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.11.18

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