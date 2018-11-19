Cбитый «Мерседесом» мальчик не будет платить водителю за разбитую фару

Свердловский облсуд отказал владельцу «Мерседеса», который требовал больше 80 тысяч рублей со сбитого им подростка на велосипеде за разбитую фару.

Как рассказали РИА «Новый День» в облсуде, ДТП случилось в мае 2017 на улице Юлиуса Фучика. Автомобиль «Мерседес Бенц ML320» столкнулся с 15-летним подростком на велосипеде. Согласно справке о ДТП, у автомобиля разбилась фара. В ГИБДД посчитали, что виноват мальчик, который пересекал улицу на красный свет, не слезая с велосипеда. По заключению эксперта ООО «МирЭкс», стоимость ремонта автомобиля составила 76 916 рублей, за проведение оценки владелец заплатил 13 тысяч рублей. Водитель подал на подростка в суд с требованием возместить эти убытки. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с ответчика убытки в размере 67 237 рублей и судебные расходы – 9 217 рублей. Всего 76 454 рубля.

Владельцу «Мерседеса» этого показалось мало, и он подал апелляцию. Подал апелляцию и подросток. Он утверждал, что пересекал улицу на зеленый свет, а также указал, что к участию в деле не были привлечены в качестве соответчиков его родители, а собственных доходов у него нет.

Допрошенный в областном суде свидетель ДТП пояснил, что вместе с другими пешеходами переходил проезжую часть перекрестка на зеленый сигнал светофора, когда услышал визг тормозов, обернулся и увидел, как автомобиль сбил мальчика, ехавшего на велосипеде. Свидетель считает, что для автомобилей зеленый сигнал еще не загорелся, так как все остальные машины стояли перед светофором. Водитель же, находившийся за рулем «Мерседеса» утверждал, что начал движение на зеленый сигнал светофора, и на него с тротуара выехал велосипедист.

Рассмотрев все обстоятельства, облсуд пришел к выводу, что в ДТП виноват не подросток, а именно водитель. То обстоятельство, что при пересечении проезжей части велосипедист не спешился, само по себе причинно-следственной связи с ДТП не имеет.

Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга и принял по делу новое решение, которым в удовлетворении исковых требований водителя о взыскании убытков отказал в полном объеме.

Екатеринбург, служба информации

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