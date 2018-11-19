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Понедельник, 19 ноября 2018, 16:07 мск

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«Уральские авиалинии» продлили на неделю распродажу авиабилетов

Акция распродаж от авиакомпании «Уральские авиалинии» продлена до 26 ноября включительно. Туристы могут купить билеты со скидкой до 30% как на внутренние рейсы, так и на международные направления. Авиаперевозчик предлагает более 160 маршрутов на выбор – с полным списком, а также периодами вылета можно ознакомиться на сайте.

Так, из Екатеринбурга прямым рейсом по сниженному тарифу можно улететь в Пекин, Тбилиси, Прагу, Тель-Авив, Рим, Париж и другие города. Трансферным маршрутом уральцы могут отправиться в Мюнхен, Барселону, Венецию или Пальма-де-Майорку. Кроме того, много рейсов со стыковкой в Москве доступно в рамках акции для жителей Дальнего Востока и Сибири. В компании напомнили, что для участников программы лояльности «Крылья» скидки распродажи суммируются с набранными бонусами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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