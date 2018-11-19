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Понедельник, 19 ноября 2018, 16:07 мск

Новости Екатеринбург

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Из Екатеринбурга за ночь вывезли 457 тонн снега

Екатеринбург, Ноябрь 19 (Новый День, Илья Перетыкин) ‒ Ночью с улиц Екатеринбурга вывезли 457 тонн снега и пыли. Осадки, которые выпали на предыдущей неделе, коммунальные службы использовали в качестве адсорбента для удаления грязи.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, всего за минувшие выходные с улиц города было вывезено почти 620 тонн снега с пылью. Сегодня работа продолжится ‒ коммунальщики планируют очистить дороги и тротуары с помощью 30 комбинированных дорожных машин, 60 колесных тракторов, 13 снегопогрузчиков, 50 самосвалов и семи грейдеров.

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